Вперше за 27 років у води Арктики увійшов авіаносець ВМС США

Авіаносець став першим кораблем такого класу, який увійшов в Арктику з вересня 1991 року.

Авіаносець військово-морських сил США Harry Truman увійшов у води Арктики вперше за 27 років, повідомляє прес-служба ВМС.

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Відзначається, що цей авіаносець став першим кораблем такого класу, який увійшов в Арктику з вересня 1991 року, коли в навчаннях у цьому регіоні був задіяний авіаносець «Америка».

«Пройшло майже тридцять років з тих пір, як палубна авіація діяла в подібних умовах, і, незважаючи на погану погоду, члени нашого екіпажу показують, що цей корабель здатний повністю використовувати свої можливості в будь-якій точці світу», — заявив командир корабля Нік Диєнна.