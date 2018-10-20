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Вперше за 27 років у води Арктики увійшов авіаносець ВМС США

02:01, 20 жовтня 2018
Світ
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REUTERS

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Відзначається, що цей авіаносець став першим кораблем такого класу, який увійшов в Арктику з вересня 1991 року, коли в навчаннях у цьому регіоні був задіяний авіаносець «Америка».

«Пройшло майже тридцять років з тих пір, як палубна авіація діяла в подібних умовах, і, незважаючи на погану погоду, члени нашого екіпажу показують, що цей корабель здатний повністю використовувати свої можливості в будь-якій точці світу», — заявив командир корабля Нік Диєнна.

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Теги: #Арктика#авіаносець сша