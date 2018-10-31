Під офісом ФСБ у російському Архангельську прогримів вибух, є загиблий
08:33, 31 жовтня 2018Світ
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На місце виїхали оперативники. З будівлі всіх евакуювали.
В результаті вибуху загинув чоловік / Telegram-канал Mash
Біля будівлі ФСБ в російському Архангельську стався вибух. Загинув один чоловік, який стояв біля центрального входу у приміщення.
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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
За попередніми даними, вибуховий пристрій спрацював між першими й другими дверима. Поблизу металодетектора.
На місце виїхали оперативники. З будівлі всіх евакуювали.
Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва стався "вибух".
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