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Під офісом ФСБ у російському Архангельську прогримів вибух, є загиблий

08:33, 31 жовтня 2018
Світ
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В результаті вибуху загинув чоловік / Telegram-канал Mash

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За попередніми даними, вибуховий пристрій спрацював між першими й другими дверима. Поблизу металодетектора.

На місце виїхали оперативники. З будівлі всіх евакуювали.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва стався "вибух".

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Теги: #ФСБ#Росія