Під офісом ФСБ у російському Архангельську прогримів вибух, є загиблий

На місце виїхали оперативники. З будівлі всіх евакуювали.

Біля будівлі ФСБ в російському Архангельську стався вибух. Загинув один чоловік, який стояв біля центрального входу у приміщення. Читайте такожАкторові Роберту Де Ніро надіслали бомбу Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За попередніми даними, вибуховий пристрій спрацював між першими й другими дверима. Поблизу металодетектора. На місце виїхали оперативники. З будівлі всіх евакуювали. Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва стався "вибух".

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