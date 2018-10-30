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У центрі Києва стався "вибух"

00:30, 30 жовтня 2018
Інциденти
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Вибух пошкодив асфальт на вулиці / фото facebook.com/UA.KyivPolice

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За словами свідків, вибух пролунав біля офісної будівлі. На місці події були помічені три швидкі, дві пожежні і 12 поліцейських машин, повідомив журналіст Станіслав Речинський на своїй сторінці в Facebook.

У той же час, в прес-службі поліції стверджують, що на вулиці Івана Кудрі, 42 стався вибух в результаті замикання силового кабелю.

"Аварійні служби на місці. Кабель знеструмили. За словами фахівців, загрози для киян немає!", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #Київ#електроенергія