У центрі Києва стався "вибух"

За даними поліції, "вибух" стався в результаті замикання силового кабелю.

Ввечері, 29 жовтня, в Печерському районі столиці в Києві, по вулиці Івана Кудрі стався "вибух".

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За словами свідків, вибух пролунав біля офісної будівлі. На місці події були помічені три швидкі, дві пожежні і 12 поліцейських машин, повідомив журналіст Станіслав Речинський на своїй сторінці в Facebook.

У той же час, в прес-службі поліції стверджують, що на вулиці Івана Кудрі, 42 стався вибух в результаті замикання силового кабелю.

"Аварійні служби на місці. Кабель знеструмили. За словами фахівців, загрози для киян немає!", - йдеться в повідомленні.