КНДР почала підготовку ядерного полігону до перевірок

Північна Корея готується до відвідування іноземної інспекційної групи.

КНДР почала підготовку полігону Пхунгері до іноземних перевірок. Про це повідомив секретар Демократичної партії Південної Кореї Кім Мін Гі.

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«У той час як Північна Корея з ініціативи щодо денуклеризації закрила полігон Пхунгері і демонтувала частину об'єктів ракетного полігону Тончханні, помічена розвідувальна діяльність і підготовка до відвідування іноземної інспекційної групи», - сказав Кім Мін Гі.

Як повідомляв УНІАН, лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився надати Сполученим Штатам список ядерних об'єктів Північної Кореї.