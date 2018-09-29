КНДР не має наміру проводити роззброєння в односторонньому порядку при відсутності довіри до США

Санкції щодо КНДР смертельно небезпечні для вибудовування довіри, заявив Лі Ен Хо. Зобов'язує Північну Корею до денуклеаризації документ був підписаний за підсумками зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

За відсутності довіри до США Північна Корея "у жодному разі" не має наміру "проводити роззброєння в односторонньому порядку".

Про це міністр закордонних справ КНДР Лі Йон Хо заявив у суботу, 29 вересня, на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Deutsche Welle.

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Міністр вважає, що своєю політикою "денуклеаризація насамперед" стосовно Північної Кореї США мають намір домогтися поставлених цілей у "примусовий спосіб".

За його словами, такі заходи "смертельно небезпечні для вибудовування довіри".

Глава північнокорейського МЗС назвав "порожньою мрією" ідею про санкції як про інструмент, що здатний "поставити на коліна" КНДР.

Про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові лідер КНДР Кім Чен Ин домовився з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном під час корейсько-корейської зустрічі на вищому рівні 27 квітня в прикордонному селі Пханмунджом. У червні майбутнє північнокорейської ядерної програми стало однією з тем саміту США-КНДР у Сінгапурі.

За підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина сторони підписали спільний документ, який зобов'язує Північну Корею до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної Кореї і КНДР у вересні в Пхеньяні Північна Корея зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон "Сохе" і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки.