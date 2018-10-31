Стали відомі подробиці вибуху біля будівлі ФСБ: вибухівку проніс 17-річний терорист

Поранені троє співробітників ФСБ.

В Архангельську 17-річний юнак підірвав себе в будівлі ФСБ РФ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слідчого комітету Росії.

«Сьогодні вранці в тамбурі будівлі ФСБ Росії по Архангельській області стався вибух. За попередньою інформацією, внаслідок події загинув 17-річний місцевий житель, який проніс до будівлі саморобний вибуховий пристрій», - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок вибуху отримали різні поранення троє співробітників ФСБ.

Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Архангельській області та Ненецькому автономному округу порушено кримінальну справу за ст. 205 КК РФ (терористичний акт) і ч.1 ст. 222 КК РФ (незаконне носіння боєприпасів).

Встановлено особу загиблого. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого злочину. Допитують свідків, призначено необхідні експертизи.

Як повідомляв УНІАН, під офісом ФСБ у російському Архангельську прогримів вибух.