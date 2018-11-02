Прем'єр Чехії відмовився підтримувати глобальний міграційний договір ООН

Прем'єр-міністр запропонує Чеській соціал-демократичній партії наслідувати приклад Австрії та Угорщини, які відмовилися від участі у договорі.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловився проти приєднання його країни до глобальної міграційної угоди Організації Об'єднаних Націй.

"Мені не подобається цей пакт", - заявив він, виступаючи в нижній палаті парламенту країни в четвер, 1 листопада, передає dw.com.

Бабіш має намір запропонувати Чеській соціал-демократичній партії наслідувати приклад Австрії та Угорщини, які відмовилися від участі в договорі.

"Нікому, крім самої Чехії, не можна вирішувати, хто живе і працює в країні", - додав він.

У вересні голова соціал-демократів, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек виступив у підтримку документа, ініційованого ООН. "Цей пакт є лише декларацією про наміри", підкреслив Гамачек.

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Ініційований ООН перший "Світовий пакт за безпечну, упорядковану і регульовану міграцію" планується офіційно прийняти на конференції в Марокко в грудні 2018 року. Він містить низку директив та близько 20 конкретних заходів, що не мають, однак, юридично зобов'язуючої сили. У їх числі - видача біженцям документів у разі їх відсутності, припинення дискримінації й доступ до програм соціальної допомоги.

США вийшли з переговорів ще в грудні 2017 року, оскільки деякі положення пакту несумісні з міграційною політикою президента Дональда Трампа.

У липні 2018 року від участі в пакті відмовилася Угорщина. Прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан назвав договір "небезпечним для миру в Угорщині", оскільки він, за словами Орбана, заохочує до еміграції мільйони людей.

Напередодні про свій вихід повідомила Австрія. Федеральний канцлер Себастьян Курц пояснив цей крок необхідністю захисту національного суверенітету.