Угорщина відмовилася від участі в Договорі ООН про міграцію

Учасники сесії Генасамблеї ООН погодили текст Global Compact for Migration, він повинен бути підписаний у грудні в Марокко.

Угорщина вирішила не брати участь в Договорі ООН про всесвітню міграцію (Global Compact for Migration), який покликаний закласти основу для погодження глобальної політики стосовно мігрантів.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у середу, 18 липня, в Будапешті, передає dw.com.

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"Цей документ суперечить здоровому глузду та інтересам Угорщини", - сказав Сійярто.

За його словами, запланований договір розглядає міграцію як одне з прав людини, що з точки зору Будапешта є неприйнятним.

Сійярто також засумнівався в тому, що обговорюваний в ООН документ не має юридично зобов'язуючої сили. Тому, зазначив він, Угорщина не буде брати участь у консультаціях, що нині проходять у марокканському Марракеші, а на сесії Генеральної Асамблеї ООН проголосує проти цього документа.

Учасники сесії Генасамблеї ООН погодили текст Global Compact for Migration у п'ятницю, 13 липня. Цей документ повинен бути підписаний у грудні в Марокко.