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У Москві затримали підлітка за підозрою у виготовленні бомби - росСМИ

18:05, 02 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє ТАСС. "У нього вдома на вулиці Свободи виявлено вибуховий пристрій та компоненти для його виготовлення", - сказав співрозмовник агентства. Зараз з 16-річним підлітком проводяться слідчі дії.

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Джерело уточнило, що на молоду людину вийшли в ході розслідування кримінальної справи про вибух в УФСБ по Архангельській області. "При проведенні оперативних заходів було встановлено, що 17-річний підривник з Архангельська зв'язувався з московським підлітком", - пояснив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, в Архангельську 17-річний юнак здійснив самопідрив в будівлі ФСБ РФ. В результаті вибуху отримали різні поранення троє співробітників ФСБ.

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Теги: #ФСБ#вибух#бомба