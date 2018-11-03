Трамп вдруге за рік скасував свій візит в Колумбію

Це другий раз, коли американський лідер скасовує свій візит в Колумбію.

Президент США Дональд Трамп скасував свій візит в Колумбію, який планувався на початок грудня.

Про це повідомив неназваний американський чиновник, передає РБК з посиланням на Reuters.

Як наголошується в повідомленні, американський лідер планував відвідати цю країну після саміту G-20, який пройде в аргентинській столиці Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня. В рамках цього заходу Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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У Білому домі підтвердили скасування візиту в Колумбію, передає Associated Press. В адміністрації американського президента повідомили, що графік «не дозволяє» Трампу відвідати цю країну.

Агентство зазначає, що це другий раз, коли американський лідер скасовує свій візит в Колумбію. Так, він мав відвідати колумбійську столицю в квітні після участі в Саміті Америк у перуанській Лімі, але американський лідер залишився у Вашингтоні, щоб відповісти на повідомлення про хімічні атаки в Сирії.

Нагадаємо, раніше помічник президента РФ заявив, що Володимир Путін і Дональд Трамп можуть зустрітися на полях саміту G20 в Аргентині. За його словами, лідери країн також проведуть коротку зустріч у Парижі.

Саміт G20 буде проводитися в Буенос-Айресі у період з 30 листопада по 1 грудня. 11 листопада у Парижі пройдуть урочисті заходи на честь 100-річчя закінчення першої світової війни.