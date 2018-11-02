У Кремлі анонсували "ґрунтовну зустріч" Путіна та Трампа на G20

Лідери країн також проведуть коротку зустріч у Парижі.

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині.

Як повідомляє ТАСС, про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Читайте такожУ США пояснили, чому Путін так боїться побачити біля своїх кордонів успішну Україну

За його словами, лідери країн також проведуть коротку зустріч у Парижі.

«На "двадцятці" [зустріч] тривала та ґрунтовна, а в Парижі - коротка", - сказав Ушаков.

При цьому він зазначив, що зустріч на G20 поки знаходиться в стадії узгодження.

Саміт G20 буде проводитися в Буенос-Айресі у період з 30 листопада по 1 грудня.

11 листопада в Парижі відбудуться урочисті заходи на честь 100-річчя закінчення першої світової війни. У них візьмуть участь світові лідери, в тому числі президенти США та Росії. Тоді ж планується провести зустріч Трампа і Путіна.

26 жовтня повідомлялося, що Трамп офіційно запросив Путіна у Вашингтон.

Інформацію про те, що президент США офіційно запросив російського лідера відвідати Вашингтон в наступному році, підтвердив радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон.