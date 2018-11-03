Творці "Гри престолів" заборонили Трампу використовувати у своїх заявах відсилання до серіалу

Однак поки що ніякі юридичні дії з цього приводу зроблені компанією не були.

Телеканал HBO, який займається виробництвом серіалу "Гра престолів", обурений, що американський президент Дональд Трамп у своїй заяві про санкції проти Ірану використовував відсилання до серіалу.

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Представники HBO заявили CNBC, що не знали про те, що Трапм планує використовувати символіку серіалу в своїй заяві.

"Ми не знали про це повідомлення і воліли б, щоб наш товарний знак не було незаконно привласнено у політичних цілях", - йдеться у повідомленні.

У своєму акаунті в Twitter телекомпанія HBO також написала: "Як би ви сказали "неправомірне використання товарного знака" на дотракійській (неіснуюча мова, що використовується у серіалі - УНІАН)?".

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 листопада 2018 р.

При цьому в компанії сказали, що ніяких юридичних дій з цього приводу зроблено поки не було.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Трамп анонсував нові санкції проти Ірану в стилі "Гри престолів", виставивши зображення з написом "Санкції близько".

Шрифт тексту і сам вираз нагадує знамениту фразу із серіалу "Гра престолів" — "Зима близько".