У Єгипті розбився поставлений Росією винищувач МіГ-29

Винищувач Росія поставила Єгипту в 2018 році в рамках комерційного контракту.

У Єгипті при виконанні тренувального польоту зазнав аварії один з винищувачів МіГ-29М/М2, поставлений Росією в 2018 році в рамках комерційного контракту.

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Єгипетський пілот встиг катапультуватися, його життю, за попередньою інформацією, нічого не загрожує. За словами джерела kommersant в авіаційній промисловості, причиною інциденту могли стати технічні неполадки (наприклад, відмова комплексної системи управління), або неправильні дії пілота.

Розслідування буде вести спеціальна комісія ВПС Єгипту, російська сторона, у свою чергу, готова вислати в Каїр своїх фахівців. Офіційних коментарів з російської сторони поки немає.

Єгипетський контракт на МіГ-29М/М2 є одним з найбільших авіаційних контрактів останніх п'яти років: за оцінкою газети «Ведомости», 46 машин обійшлися ВПС Єгипту приблизно в $2,5 млрд. Всі вони будуть оснащені новітніми оптико-локаційними станціями ОЛС-УЕ, підвісними прицільними контейнерами, а також малогабаритною станцією постановки радіоелектронних перешкод МСП. Крім цього ВПС Єгипту отримали російські надзвукові ракети класу «повітря-поверхня» середньої дальності Х-31. При цьому, як зазначає авторитетне військове видання Jane's, залишається неясним, чи є ці ракети протикорабельними Х-31АД з дальністю дії 120-160 км, чи протирадіолокаційними Х-31ПД з дальністю дії 180-250 км.