Дислокація солдатів на кордоні з Мексикою обійдеться бюджету США більш як у 200 мільйонів - ЗМІ

У Пентагоні очікують, що до вересня 2019 року сума витрат може сягнути 308 мільйонів доларів.

Дислокація 15 тис. американських солдатів на кордоні з Мексикою обійдеться бюджету США більш як у 200 млн доларів.

Про це повідомляє The Washington Post. За даними видання, розміщення з квітня по вересень поточного року 2 тис. військових обійшлося бюджету в 103 млн доларів. У Пентагоні ж очікують, що до вересня 2019 року сума витрат може сягнути 308 млн доларів.

На думку експертів, тривалість перебування військ на кордоні залежить від того, як швидко вирішиться проблема з «караваном мігрантів», який перебуває за кілька тижнів шляху до кордону з Мексикою.

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Як повідомлялося, перший «караван мігрантів» вирушив з Гондурасу до кордонів США в середині жовтня. ООН нараховувала в ньому 7,2 тис. осіб.

31 жовтня група з близько 2 тис. осіб вийшла з Ель-Сальвадора, столиці центральноамериканської держави Сальвадор, і попрямувала на північ, розраховуючи дійти до Сполучених Штатів.

Новий «караван мігрантів» розділений на дві групи. В одній люди штовхають перед собою візки з маленькими дітьми. В іншій - чоловіки, жінки і діти старшого віку, деякі з них подорожують на плечах у батьків.

Трамп цього тижня розпорядився збільшити військову присутність США на кордоні з Мексикою до 15 тис. солдатів, щоб зупинити цей «караван». Він заявив, що мігрантам не вдасться потрапити до Сполучених Штатів.