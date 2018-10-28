Поліція Мексики зупинила "караван мігрантів" на шляху до США

У другій половині жовтня стало відомо, що близько 7500 чоловік з Гватемали, Гондурасу і Сальвадору направляються в Сполучені Штати.

На півдні Мексики поліція в суботу, 27 жовтня, зупинила так званий караван мігрантів з Центральної Америки, що прямує до США.

Як передає DW.com, поліцейські тимчасово блокували шосе на кордоні штатів Чьяпас і Оахака.

Читайте такожУ Пентагоні схвалили відправку військових на кордон з Мексикою

Представники мексиканської влади хочуть пояснити мігрантам, що їм буде надана допомога на території Мексики, якщо вони залишаться в південних штатах цієї країни і подадуть тут прохання про надання притулку. "Ми знаємо, що ти шукаєш свій шанс, хочеш знайти новий будинок і бажаєш кращого майбутнього для своєї сім'ї. Сьогодні Мексика простягає тобі руку допомоги", - заявив напередодні у відеозверненні до одного з мігрантів мексиканський президент Енріке Пенья Ньєто. Поки прохання про притулок в Мексиці подали близько 1700 чоловік.

У другій половині жовтня стало відомо, що близько 7500 чоловік з Гватемали, Гондурасу і Сальвадору направляються в Сполучені Штати. Більшість з них прибули до Мексики нелегально і ігнорують вимоги мексиканської влади узаконити свій статус в країні.

Американський президент Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що не допустить прибуття цих мігрантів на територію США, та пригрозив закрити кордон з Мексикою. Він також заявив, що Вашингтон може припинити надання допомоги Гондурасу, Гватемалі і Сальвадору, якщо вони не зможуть зупинити людей, які перетинають їх межі по дорозі в Сполучені Штати.