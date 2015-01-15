У Парижі пройде акція в пам'ять загиблих під Волновахою

Про це повідомляється на сторінці акції в соцмережі, передає "Апостроф". "Люди були вбиті ракетами, випущеними проросійськими сепаратистами, яким військову підтримку надає Кремль. Ми закликаємо всіх прийти вшанувати пам'ять жертв Волновахи і сказати "ні" агресивній та експансіоністській політиці Путіна", - йдеться в описі акції.

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Нагадаємо, 18 січня в Києві відбудеться Марш миру в пам'ять загиблих під Волновахою.