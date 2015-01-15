Опубліковані списки загиблих і постраждалих під Волновахою

Міністерство внутрішніх справ опублікувало список 12 жертв обстрілу автобуса під Волновахою Донецької області, особа одного із загиблих не впізнана.

Список оприлюднений на сайті ГУ МВС України в Донецькій області. Правоохоронці також опублікували список постраждалих. Серед них 16 цивільних осіб, а також співробітник батальйону спеціального призначення і співробітник Державної прикордонної служби. Читайте такожОпубліковано відео обстрілу бойовиками блокпоста під Волновахою з "Граду" Загиблі: 1. Шудикіна Ольга Миколаївна 20.12.1956 р.н., м. Донецьк. 2. Корнілова Інна Олександрівна 18.11.1984 р.н., м. Донецьк. 3. Старчак Лариса Іванівна, м. Донецьк. 4. Коломоєць Роман Анатолійович 16.03.1988 р.н., с. Калініне Волноваського району. 5. Моргасюк Тетяна Вікторівна 19.08.1960 р.н., м. Донецьк. 6. Поляков Владислав Олександрович 28.07.1986 р.н., м. Донецьк. 7. Моргасюк Олександр Олександрович 15.10.1957 р.н., м. Донецьк. 8. Гринник Марія Михайлівна 12.01.1965 р.н. Місто реєстрації та проживання не встановлено. 9. Труп невідомого чоловіка. 10. Дуков Дмитро Вікторович 02.09.1976 р.н., м. Донецьк. 11. Лагуткіна Анастасія Володимирівна 13.06.1990 р.н., м. Донецьк. 12. Карпов Анатолій Іванович 31.03.1954 р.н. м. Шахтарськ. Постраждалі: 1. Нікітенко Тетяна Іосипівна 1952 р.н., м. Докучаєвськ. 2. Зубков Валерій Павлович 30.01.1950 р.н., м. Донецьк. 3. Литвиненко Катерина Василівна 1985 р.н., с. Бугас Волноваського району. 4. Коваленко Галина Василівна 16.12.1954 р.н., м. Донецьк. 5. Крепітько Володимир Олександрович 12.05.1986 р.н., м. Макіївка. 6. Долгаш Маргарита Миколаївна 1964 р.н., с-х Оленівський. 7. Губань Володимир Анатолійович 21.10.1955 р.н., смт. Оленівка Волноваського району. 8. Кармацька Анна Михайлівна 19.12.1957 р.н., м. Донецьк. 9. Маляхова Ніна Михайлівна 29.10.1938 р.н., м. Донецьк. 10. Лютий Віталій Станіславович, 05.10.1966 р.н., с.Миколаївка, Волноваського району. 11. Хлепетько Володимир Олександрович, 12.06.1986 р.н., м.Макіївка. 12. Кусмарова Таїсія Олександрівна, 13.07.1952 р.н., м.Макіївка. 13. Колодяжний Володимир Григорович, 03.03.1955 р.н., м.Макіївка. 14. Бахал Юрій Володимирович, 22.09.1962 р.н., с.Бугас Волноваського району. 15. Кировобедра Олена Сергіївна, 12.07.1950 р.н., м.Донецьк. 16. Кукуюк Ольга Анатоліївна, 31.10.1983 р.н., м.Шахтарськ. 17. Співробітник батальйону спеціального призначення. 18. Співробітник державної прикордонної служби.

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