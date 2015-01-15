Вірменію охопили протести через вбивство вірменської родини солдатом РФ (відео трансляція)

За попередніми даними, 7 осіб доставлено до лікарні, одна з них - поліцейський. У цивільних осіб в основному опіки і садна, у поліцейського - забій в області голови. За уточненою інформацією, п'ятьох учасників акції затримали, повідомляє Epress.am.

Поліція застосувала проти демонстрантів спецзасоби, були чутні вибухи. Кілька учасників акції намагалися зупинити поліцейське авто, яке їхало геть.

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Демонстранти вимагали, щоб слідство по вбивству, яке було здійснено 12 січня, у другому за величиною вірменському місті проводили компетентні органи Вірменії, а не РФ.

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Ще вдень мешканці Гюмрі зібралися на церемонію прощання з шістьма членами вірменської родини, у вбивстві яких звинувачують російського солдата.

У Єревані під посольством РФ сьогодні теж пройшла акція протесту: кілька десятків учасників вимагали передати право на проведення розслідування вбивства в Гюмрі правоохоронним органам Вірменії.

Нагадаємо, в понеділок вранці у вірменському Гюмрі була розстріляна з автомату сім'я з шести осіб. Серед убитих - дворічна дитина. Пізніше повідомлялося, що також постраждало немовля, його доставили до лікарні у вкрай важкому стані.

Військовослужбовця 102-ої російської військової бази Валерія Пермякова, якого підозрюють у скоєнні вбивства, було затримано російськими прикордонниками при спробі перетнути вірмено-турецький кордон. Пізніше він зізнався у скоєнні злочину. У той же час, Росія відмовилася видавати Вірменії свого солдата, посилаючись на положення Конституції.