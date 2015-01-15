У Єревані протестували під посольством РФ через вбивство вірменської родини (фото, відео)

Двох учасників, один з яких режисер Тигран Хзмалян, затримали, передає Epress.am.

Демонстранти тримали плакати з гаслами «Тут вам не рівнина, тут клімат інший», «Зате Крим ваш? Вірменський няшмяш вже не той», «Закон вище імперських амбіцій», «Нам не потрібні такі скріпи. Ваша "духовність" вбиває наших дітей».

Протестувальники наголошують, що правоохоронці Вірменії повинні провести справедливе розслідування справи, адже не виключено, що обвинувачений у вбивстві військовослужбовець 102-ої російської військової бази, що дислокується в Гюмрі, Валерій Пермяков діяв не один.

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Правоохоронці перешкоджали наближенню демонстрантів до воріт будівлі. Кілька молодих людей вирішили спалити державний прапор Російської Федерації, проте їм перешкодили інші учасники акції. Поліцейські спробували відібрати прапор, в результаті чого почалася бійка. Через деякий час пристрасті вляглися, а демонстранти заспівали гімн Вірменії. Правоохоронці знову почали розштовхувати присутніх, у тому числі журналістів. На місце прибули загони спеціального призначення.

Нагадаємо, в понеділок вранці у вірменському Гюмрі була розстріляна з автомата сім'я шести осіб. У числі вбитих - дворічна дитина. Пізніше повідомлялося, що також постраждало немовля, його доставили до лікарні у вкрай важкому стані.

Військовослужбовця 102-ої російської військової бази Валерія Пермякова, якого підозрюють у скоєнні вбивства, було затримано російськими прикордонниками при спробі перетнути вірмено-турецький кордон. Пізніше він зізнався у скоєнні злочину. У той же час, Росія відмовилася видавати Вірменії свого солдата, посилаючись на положення Конституції.