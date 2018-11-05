EUObserver: Смерть Гандзюк стане черговим аргументом проти України в ЄС

Проросійські політики в союзі можуть використати скандальне вбивство в якості аргументу проти поглиблення відносин з Києвом.

Смерть антикорупційної активістки в Україні піднімає тривогу через спалах внутрішнього насильства в околицях Євросоюзу.

33-річна Катерина Гандзюк померла у неділю, 4 листопада, через три місяці після скоєної на неї атаки. Вона стала символом зростання загрози для громадянського суспільства і журналістів після того, як записала відео-звернення зі свого лікарняного ліжка у вересні, пише EUObserver.

Десятки інших активістів в Україні теж стали жертвами нападів за останній рік. І при цьому нікого за це не покарали, - наголосила Гандзюк, демонструючи власні рани, які лишилися від сірчаної кислоти, розлитої на неї нападником.

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«Чому ми заохочуємо людей до громадського активізму, коли ми не можемо захистити їх?» - говорила Гандзюк.

В Human Rights Watch, Amnesty International і Freedom House порахували минулого місяця, що цього року в Україні відбулося навіть більше 50 атак. При цьому, у людей стріляли, завдавали поранень ножем або ж їх знаходили повішаними за підозрілих обставин. Найчастіше жертвами ставали люди, такі як Гандзюк, хто бориться проти корупції на локальному рівні. Однак, в неурядових організаціях підкреслили, що активісти, які боряться за збереження екології, захист прав ЛГБТ, а також журналісти теж під загрозою. 143 репортери стали жертвами нападів включно з фатальними випадками у 2017 році.

Спалах насильства загрожує владі президента Петра Порошенка, який готується до виборів у березні. Видання зауважує, що новини про корупцію в Україні підгодовували скептичні настрої в ЄС щодо побудови більш тісних відносин з Києвом. Зокрема, вони впливали на громадськість у Франції, Німеччині і Нідерландах. Хоча загалом Захід підтримує Україну і симпатизує їй за проведення реформ у складні часи війни. Інформація про українських корупціонерів сповільнила ухвалення рішення в ЄС про виділення фінансової допомоги і скасування віз для українців.

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Тепер у політичному житті Євросоюзу починаються нестабільні часи. Проросійський уряд в Італії погрожує заблокувати продовження економічних санкцій ЄС проти Росії в грудні. Але в цей же час, український генпрокурор Юрій Луценко, який також є політичним союзником Порошенка, майже нічого не зробив для того, щоб запевнити друзів українських реформ у справі про вбивство Гандзюк. Більше того, видання пригадує, як Луценко фактично звинуватив саму активістку у нападі на неї, прокоментувавши: «Причина виникнення ситуації лежить не лише на кримінальних елементах і поганій роботі правоохоронних органів, а й в атмосфері тотальної ненависті до влади, яку деякі громадські активісти розпалюють».