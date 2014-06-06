У Росії планують заборонити продаж алкоголю у вихідні

Ця ідея знайшла підтримку в апараті прем'єра і сенаторів. У Раді Федерації допускають і більш жорсткі заходи - заборона на продаж алкоголю особам віком до 30 років.

Обмеження продажу алкоголю, на думку експертів, має скоротити смертність і допомогти Росії подолати демографічну кризу, що поглиблюється. Помічник прем'єра Дмитра Медведєва, екс-глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко вітає антиалкогольні заходи. Всі побоювання, що заборони призведуть до розгулу самогонників, Онищенко в бесіді з «Незалежною Газетою» назвав страшилками. Аналітики алкогольного ринку, проте, не вважають свої побоювання безпідставними.

Підприємці та експерти в рамках круглого столу «Ділової Росії» пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв з вмістом етанолу більше 15% у неділю, а також у суботу після 16:00.

«Цей захід чудово показав себе у Скандинавських країнах, і його необхідно якомога швидше впроваджувати в Росії», - йдеться в доповіді.

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Російський рівень смертності залишається досить високим за світовими мірками. І насамперед висока смертність чоловіків працездатного віку.

«Приблизно кожна п'ята смерть у Росії пов'язана з алкоголем (близько 400 тис. смертей щорічно), ще близько 300 тис. смертей щорічно припадає на захворювання, пов'язані з курінням тютюну, не менше 100 тис. смертей - на наслідки вживання наркотиків. Зберігаються недоліки системи надання медичної допомоги», - повідомляють автори доповіді.

У найближче десятиліття вдвічі скоротиться чисельність чоловіків і жінок у віці від 20 до 30 років, а до 2035 року вдвічі скоротиться чисельність чоловіків і жінок у віці від 20 до 40 років. Іншими словами, країна сповзає в новий демографічний провал. «Вже сьогодні число 15-літніх в два рази менше, ніж 25-річних», - попереджають автори доповіді.

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«Нинішнє молоде покоління повинне вирішувати відразу два критичні завдання - народжувати значно більше дітей, щоб запобігти депопуляції, і вибудувати нову продуктивну несировинну економіку, щоб запобігти колапсу пенсійної системи», - йдеться в доповіді.

Аналітики, однак, розкритикували ініціативу з забороною продажу алкоголю. Директор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю (ЦДФРРА) Вадим Дробиз вважає, що постійно пропоновані обмеження - це лише привід для піару чиновників і депутатів, які потім замість того, щоб розвивати економіку і соціальну сферу, будуть пропонувати нові заборони, демонструючи свою турботу про здоров'я нації. За його словами, ефективність заборон зовсім не очевидна - навіть якщо їх введуть, вони будуть порушуватися.

«Згадаймо Ульянівську область. Там весь міцний алкоголь заборонено продавати по вихідних вже три роки. І дійшло до абсурду. Через два місяці після введення заборони дозволили продавати алкоголь у вихідні на поминки, на похорон», - говорить Дробиз.

Також, за словами експерта, немає ніякого "позитивного скандинавського досвіду". «Вже 30 років Скандинавські країни - Фінляндія, Швеція - живуть за заповітами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Алкоголізація зростала всі ці 30 років. Дійшло до того, що там тепер колосальне самогоноваріння, багато нелегального алкоголю. Але про це мовчать», - описує ситуацію Дробиз.