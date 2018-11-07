В НАТО заявляють, що змусять будь-якого агресора заплатити високу ціну за здійснення гібридних атак

В Альянсі запевняють, що готові відповідати контрзаходами на гібридні напади.

Помічник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі заявляє, що Альянс змусить заплатити високу ціну будь-якого агресора, який намагатиметься здійснювати гібридні атаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед".

Помічник генсека Альянсу висловив переконання, що у питанні реагування на гібридні загрози НАТО здобуло значного поступу.

"Ми успішно запобігли низці гібридних атак, і ми також були здатними виявити моделі дезінформаційній кампанії, що дозволило нам протидіяти пропаганді оперативніше та більш ефективно", - наголосив Міссіролі.

Також він сказав, що винні у здійсненні атак були названі, беручи до уваги отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері або російську спробу здійснити хакерський злам ресурсів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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"Це не стримає і не змусить агресора припинити застосовувати гібридні методи, але це може продемонструвати, що за такі дії доведеться заплатити", - наголосив Міссіролі.

У цьому зв'язку він сказав, що нападник більше не може сподіватися на збереження анонімності, щоб сховати свої гібридні дії, а Альянс буде застосовувати контрзаходи.

Також він нагадав, що на останньому саміті НАТО, який відбувся у Брюсселі у липні цього року, лідери країн-членів Альянсу заявили, що гібридні атаки можуть стати "скпусковим гачком" для застосування 5 статті Північноатлантичного договору, коли напад на одного союзника буде вважатися нападом на увесь Альянс.

"Я не можу думати про більш твердий сигнал для потенційного агресора. Ви можете спробувати здійснити гібридну атаку, але ви маєте бути готовими заплатити дуже високу ціну", - наголосив він.