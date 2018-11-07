У Перу арештували екс-голову поліції, підозрюваного у торгівлі немовлятами (відео)

Поліція також арештувала педіатра і гінеколога, які брали участь у злочинній схемі.

У Перу арештували екс-голову Нацполіції, який може бути причетний до торгівлі немовлятами.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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За даними слідчих, Рауль Бекерра причетний до мережі з викрадення та продажу немовлят і дітей з бідних сімей.

Поліція також арештувала педіатра і гінеколога, які брали участь у злочинній схемі. Усього правоохоронці підозрюють півтора десятка людей, серед них і дружина Бекерра.