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У Перу арештували екс-голову поліції, підозрюваного у торгівлі немовлятами (відео)

14:08, 07 листопада 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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За даними слідчих, Рауль Бекерра причетний до мережі з викрадення та продажу немовлят і дітей з бідних сімей.

Поліція також арештувала педіатра і гінеколога, які брали участь у злочинній схемі. Усього правоохоронці підозрюють півтора десятка людей, серед них і дружина Бекерра.

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Теги: #торгівля людьми#Перу