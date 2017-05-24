"Людина-павук" повертається на великі екрани: з'явилися два трейлера нового фільму про супергероя Marvel (відео)

Кінокомпанія Sony випустила відразу два трейлера Супергеройського бойовика «Людина-павук: Повернення додому». Ролики опубліковані на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment.

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Фільм розповідає про долю Пітера Паркера (Том Холланд), який прибув до Нью-Йорк після подій стрічки «Перший месник: Протистояння» (вийшла в 2016 році). «Людина-павук: Повернення додому» стане другим перезапуском франшизи про супергероя. Попередня стрічка, «Нова Людина-павук» з Ендрю Гарфілдом в головній ролі, вийшла в 2012 році.

Режисером картини виступив Джон Уоттс ( «Поліцейська тачка»). У фільмі також знялися Майкл Кітон, Дональд Гловер і Роберт Дауні-молодший.

Головний герой фільму спробує врівноважити своє життя учня середньої школи, будучи одночасно Людиною-павуком.

Прем'єра стрічки запланована на 7 липня 2017 року.

Ролики набрали на YouTube понад 100 тис. переглядів за кілька годин з моменту публікації.