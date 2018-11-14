The Atlantic: З Конгресу «вилетить» друг Росії, який виправдовував окупацію Криму

Демократи тепер можуть серйозно взятися за зв’язки республіканця з Москвою.

У Володимира Путіна тепер буде на одного захисника в Конгресі менше. Республіканець з Палати представників Дана Рорабахер втратив своє місце в американському парламенті після двох десятиліть роботи.

Він прославився тим, що боровся на руках з російським автократом у 1990-х роках, а потім в 2012 році ФБР повідомили Рорабахеру, що російські шпигуни намагаються завербувати його і перетворити на свого «агента впливу». Тепер він поступиться своїм місцем демократу, який цікавився, чому це республіканець в такому захваті від Росії, пише The Atlantic.

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Хоча офіційні остаточні дані виборів не будуть оприлюднені до 7 грудня, демократ Гарлі Руда вже оголосив про перемогу в Каліфорнії, випередивши Рорабахера на 8500 голосів. Тепер, коли демократи візьмуть під контроль Палату представників у січні, зв’язки республіканця з Кремлем можуть зіштовхнутися з інтенсивною перевіркою. В інтерв’ю New York Times Дана Рорабахер говорив, що його виборців «мало цікавить» Росія. А його однопартієць Пол Мартін, який претендував на його місце на попередніх виборах в США, сказав, що програш Рорабахера в 48-му окрузі Каліфорнії відображає бажання американців отримати більш поміркованого представника в парламенті, а не занепокоєння його лояльністю до Кремля.

«У своїй виборчій кампанії я підняв питання жахливих порушень прав людини режимом Путіна, особливо тим, що він зупинив програму усиновлення російських сиріт після ухвалення Акту Магнітського. Сумніваюся, що виборцям було не байдуже», - пояснив Мартін.

Руда теж наголошував на сумнівній лояльності Рорабахера з Росією. Під час дебатів він звинуватив республіканця у «зустрічі з російськими оперативниками» в 2016 році, а також розкритикував його за заперечення російського втручання у вибори в США.

«Представник Рорабахер говорив, що 17 розвідувальних агенцій США, в яких працюють чоловіки і жінки з різним досвідом включно зі службою в американській армії, помиляються. А Росія нібито ніяк не причетна до втручання у наші вибори», - говорив Руда.

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На загальнонаціональній арені Рорабахер прославився тим, що він постійно захищав Путіна. Попри досвід роботи в адміністрації Рональда Рейгана в часи Холодної війни, він різко змінив свій підхід до Росії після розпаду СРСР. В 2014 році він публічно виправдав російську окупацію українського Криму. Також він стверджував, що сучасна російська держава, не зважаючи на всі переслідування політичних опонентів, - це «бастіон свободи слова і християнських цінностей».

«У Росії пройшли серйозні реформи, яких не визнають мої колеги. Церкви повні. Опозиційні газети продаються на кожній розкладці преси. Люди збираються на демонстрації в парках. Сьогодні Росія не така, якою вона була при комунізмі. Але сьогодні також багато людей не можуть змиритися з тим, що комунізм був повалений», - говорив Рорабахер.

Дружній до Кремля республіканець останнім часом привертав до себе увагу втручанням у розслідування Конгресу і федеральних органів щодо російського втручання у американські вибори. Коли демократи візьмуть під контроль Палату представників у січні, закордонні зв’язки Рорабахера, які включають не лише Москву, а й засновника WikiLeaks Джуліана Асанджа, можуть стати предметом для перевірок. Як і Дональд Трамп, республіканець применшував значення російського втручання у вибори. Асанджа, який дав Росії платформу для публікації викрадених листів Демократичної партії, він називав «дуже шанованим чоловіком». Лояльність Рорабахера до Росії тривожила навіть Республіканську партію.

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«Є двоє людей, яким, на мою думку, платить Путін: Рорабахер і Трамп», - сказав лідер республіканської більшості у Палаті представників Кевін МакКарті під час зустрічі за зачиненими дверима, про деталі якої дізналися журналісти Washington Post. Але політик потім сказав, що він «жартував».