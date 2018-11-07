Проміжні вибори в США: демократи перемогли в Палаті представників, Сенат залишився за республіканцями (відео)

На проміжних виборах у США республіканцям вдалося зберегти більшість у Сенаті. А от вибори конгресменів є серйозним випробуванням для партії президента Дональда Трампа.

На проміжних виборах до Конгресу США республіканцям вдалося зберегти за собою більшість у Сенаті.

Читайте такожТрамп втрачає більшість у нижній палаті Конгресу США

На ситуацію вплинуло, зокрема, те, що член Республіканської партії Кевін Крамер узяв гору над чинним сенатором-демократом Хайді Хайткемп в Північній Дакоті, а бізнесмен-республіканець Майк Браун захопив крісло демократа Джо Доннеллі в "хиткому" штаті Індіана, передає "Німецька хвиля". У той же час республіканець Тед Круз у напруженій боротьбі переміг Бето О'Рурк в Техасі, а член Республіканської партії Марша Блекберн тріумфально обійшла демократа Філа Бредис в Теннессі.

При цьому очікується, що республіканці втратять контроль над Палатою представників.

За прогнозами експертів, у виборах могли взяти участь близько 100 млн осіб. У низці штатів спостерігалися технічні проблеми. Зокрема, в Джорджії на південному сході США на кількох дільницях виникли збої в роботі електронних урн для голосування, в зв'язку з чим багатьом виборцям довелося прочекати в черзі кілька годин.

У Північній Дакоті (в центральній частині США) зі складнощами зіткнулися представники місцевих корінних народів. Зміни в законодавстві штату зобов'язують всіх виборців для отримання бюлетеня надати адресу фактичного проживання. У той же час багато хто з членів племінних громад зареєстровані в резерваціях і звикли вказувати лише свою поштову адресу.

Близько 18 тис. громадян повідомили на єдину гарячу лінію, створену для забезпечення безпеки виборів, про технічні проблеми з комп'ютерами при електронній подачі голосів.

Говорячи про хід виборів, міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен висловила думку, що вони претендують на звання "найбезпечніших в новітній епосі" з погляду захищеності від втручання зовнішніх агентів впливу.

У той же час в міністерстві визнали, що в соціальних мережах фіксувалися спроби дезінформації, проте "в мінімальному обсязі". Хто стояв за ними, встановити поки не вдалося. Міністерство активно взаємодіє з правоохоронними структурами і компаніями, що відповідають за роботу соцмереж, підкреслила Нільсен.

Як повідомляв УНІАН, напередодні виборів 6 листопада Facebook заблокував 115 акаунтів, запідозривши їх у зв'язку з іноземними групами, які прагнуть вплинути на результат виборів.

З листопада 2016 року Республіканська партія має перевагу як в Сенаті, так і в Палаті представників. Із 100 членів Сенату переобирають цього року 35, з яких 26 крісел досі обіймали демократи. Із 435 членів Палати представників переобирають усіх. Окрім цього, у низці штатів проходять голосування щодо інших питань, які не стосуються Конгресу.

Якщо демократи отримають більшість в Палаті представників, можуть початися комплексні розслідування комітетів щодо дій Білого дому, включаючи адміністративні перестановки та імміграційну політику. Крім того, можливо, буде запущена нова перевірка зв'язків президента Дональда Трампа з Росією.