У Японії знайшли втрачений мультфільм Діснея, знятий до Мікі Мауса

Власник придбав рідкісну стрічку мультиплікатора за чотири долари 70 років тому.

Знайдений рідкісний мультфільм Уолта Діснея був створений славетним мультиплікатором ще в 1928 році.

Стрічка має назву “Neck’n’Neck”. До цього часу вона зберігалася у колекції японського дослідника історії мультиплікації Ясуші Ватанабе. Він придбав її в Осаці 70 років, будучи ще учнем вищої школи, пише CNN.

В ті часи мультфільм Діснея тривалістю дві хвилини, коштував всього 400 японських єн або 4,40 доларів за тогочасним курсом. Історія стрічки розповідає про Освальда кролика-щасливчика, якого переслідує пес-патрульний. Однак, як пише видання, це коротка версія мультфільму, який вважали втраченим. Довша версія тривала до п’яти хвилин.

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Японський дослідник сам повідомив, що у його колекції є рідкісна робота Діснея, коли прочитав книгу «Освальд кролик-щасливчик: Пошуки втрачених мультфільмів Діснея», яку написав колишній аніматор студії Девід Боссерт. В ній він детально описав історію персонажа і зауважив, що низка ранніх анімацій зникли. Попри свою професію, Ватанабе не знав, що у його колекції є один з тих втрачених мультиків. Після прочитання книги японський дослідник зв’язався з Боссертом і Архівом Уолта Діснея, де йому підтвердили, що в його руках дійсно одна з втрачених плівок.

«Оскільки я був шанувальником Діснея багато років, я радий, що зміг зіграти роль у відкритті», - сказав Ватанабе.