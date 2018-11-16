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У Великій Британії призначили нового міністра з питань Brexit

21:51, 16 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомили на офіційній сторінці британського уряду в Twitter.

"Королева рада схвалити призначення Стівена Барклі на посаду міністра із виходу з Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

Барклі змінив на цій посаді Домініка Рабе, який 15 листопада пішов у відставку.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада представники Європейського Союзу та Великої Британії узгодили попередній текст угоди про Brexit після місяців складних переговорів. Остаточний вихід Британії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року, після чого настане перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. Крім того, Британія повинна виплатити ЄС 39 млрд фунтів стерлінгів.

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Теги: #Брексіт#Велика Британія