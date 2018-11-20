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В Італії виявили найбільшу за останні 20 років партію героїну (відео)

10:41, 20 листопада 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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На територію Європи наркодилери намагалися провезти одразу 270 кілограмів цього наркотику.

Мішки з героїном поліцейські знайшли на кораблі, що прямував з Ірану, та зупинявся в іспанському порту у Валенсії. Де саме повантажили на облавок наркотики, правоохоронці поки що не знають. 

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Теги: #Італія#партія героїну