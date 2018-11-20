В Італії виявили найбільшу за останні 20 років партію героїну (відео)
10:41, 20 листопада 2018Світ
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На територію Європи наркодилери намагалися провезти одразу 270 кілограмів цього наркотику.
В Італії правоохоронці виявили наймасштабнішу за останні 20 років партію героїну.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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На територію Європи наркодилери намагалися провезти одразу 270 кілограмів цього наркотику.
Мішки з героїном поліцейські знайшли на кораблі, що прямував з Ірану, та зупинявся в іспанському порту у Валенсії. Де саме повантажили на облавок наркотики, правоохоронці поки що не знають.
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