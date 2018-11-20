В Італії виявили найбільшу за останні 20 років партію героїну (відео)

На територію Європи наркодилери намагалися провезти одразу 270 кілограмів цього наркотику.

В Італії правоохоронці виявили наймасштабнішу за останні 20 років партію героїну.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожІталійська мафія оголосила нагороду в 5 тисяч євро за поліцейського собаку

На територію Європи наркодилери намагалися провезти одразу 270 кілограмів цього наркотику.

Мішки з героїном поліцейські знайшли на кораблі, що прямував з Ірану, та зупинявся в іспанському порту у Валенсії. Де саме повантажили на облавок наркотики, правоохоронці поки що не знають.