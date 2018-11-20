Євросоюз створить власну розвідшколу

Розвідшкола буде здійснювати освіту та підготовку розвідувального персоналу держав-членів ЄС.

Європейська рада схвалила проект створення загальної розвідшколи Євросоюзу (Joint EU Intelligence School, JEIS). Це один із проектів програми постійного структурованого співробітництва у сфері безпеки і оборони (PESCO).

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Країнами-учасниками вказані Греція і Кіпр.

«JEIS спільно з країнами-членами ЄС, центрами передового досвіду НАТО, службами розвідки та безпеки буде здійснювати освіту та підготовку розвідувального персоналу держав-членів ЄС у сфері розвідки і в інших сферах», - йдеться в матеріалах Європейської ради, передає kommersant.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Емманюель Макрон запропонував створити загальноєвропейську армію. Він вважає, що це зменшить залежність Європи від США. Ідею підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, вона виступала за створення європейської армії в 2015 році.