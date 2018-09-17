The Guardian: Росія насміхається над Британією в Солсбері

Москва з усіх сил намагається підірвати британську політику, і час Лондону і британським спецслужбам визнати цю загрозу.

Чи бували ви у Солсбері? Чи бачили той собор зі 123-метровим шпилем, який, за словами двох агентів розвідки Росії, був причиною їхнього візиту у горезвісні дні у березні цього року?

Солсбері – це не просто миловидне для туристів місце. Тут розташоване також серце британського військового істеблішменту, пише The Guardian.

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Саме тут майже століття британські військові готувалися до всіх війн. Тут британські військові тренувалися, перш ніж вирушити на поля битви Першої і Другої світовий війн, пізніше – війни на Фолклендських островах і в Перській затоці, а ще пізніше – в Афганістані. При цьому, британські гарнізони базувалися в місті в рази довше. Якщо проїхатися через Рівнину Солсбері, то причиною здивування стане навіть не Стоун-Хендж, а танки, камуфльовані тенета і очевидна присутність військової техніки. Тренувальний полігон Солсбері – найбільша військова база у Великій Британії. Вона – важливий елемент національної безпеки країни.

А нещодавно ця база навіть розширилася. В 2015 році Міністерство оборони вирішило перекинути сюди тисячі солдатів, які базуються зараз у Німеччині. Виконання плану повинно завершитися до 2020 року. Тому що, увага, Лондон більше не вважає, що військова загроза може прийти зі сходу. Тисячі будинків і дві початкові школи були збудовані в околицях міста, щоб розмістити британських військових і їхні родини. Також тут живе офіцерський склад: генерали, полковники, бригадні командири тощо. Вони живуть на тих самих вулицях, по яким розгулювали російські шпигуни Руслан Боширов і Олександр Петров. Це ті самі вулиці, де від російської отрути померла Дон Стурджесс на очах у всіх військових і Бориса Джонсона, який якраз працював у міністерстві закордонних справ. Але чи дивилися вони? Тому що все більше здається, що уряд, розвідка і армія просто «спали за кермом». Вони і досі це роблять.

Все відбулося без залучення танків і озброєння. Можна місяцями тренуватися на полігоні у Солсбері і все одно не бути готовим до сценарію, за яким двоє російських розвідників непомітно приїдуть в країну і влаштують атаку за допомогою хімічної зброї посеред білого дня. І все це відбудеться за лічені милі від Портон-даун, британської лабораторії з хімічної зброї.

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Ці розвідники працюють на ГРУ, яку спеціальний представник Департаменту юстиції Роберт Мюллер назвав відповідальною за хакерські атаки проти Демократичної партії перед виборами в США у 2016 році. Минулого тижня ці ж агенти ГРУ в прямому ефірі влаштували те, що можна назвати лише насмішкою. Тому що після стількох місяців клопіткої роботи британських слідчих Боширов і Петров спокійно собі розповідали байки про те, що вони лише хотіли подивитися на собор.

«Росія тролить нас. Це бойові дії, розіграні як політичний театр. А ми надто сліпі, щоб визнати це і розробити послідовну стратегію виступити проти них», - пише видання, додаючи, що виступ російських шпигунів було «приниженням».

Немає нічого нового в тому, що Росія намагається підкупити чи підірвати британську внутрішню політику. Змінилися лише інструменти, якими вона користується і які кожного дня застосовують проти британських депутатів, журналістів і ЗМІ. Видання нагадує, як російське посольство, а також тролі атакують кожного, хто наважується критикувати поведінку і зовнішню політику Росії. І це не жарти. Це атака на інститути, які стоять на сторожі британської демократії.

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«Театр війни змінився. Ми не відреагували. А наш уряд все заперечує. Або паралізований. Або і те, і інше. В листопаді минулого року Борис Джонсон сказав парламентському комітету, що немає «навіть крихти» доказів російського втручання у вибори у Великій Британії. Зараз ця заява здається абсурдною. Тепер вона здається… кошмарною. Тому що якщо міністр закордонних справ включно з відомствами під його керівництвом включно з MI6 не бачать жодних доказів, можливо всі вони і не шукали їх? Чи може їм наказали не шукати? Чи в чому справа?» - пише видання.

Воно нагадує, що в червні голова парламентського розслідування фейкових новин Деміан Коллінс зробив чітку вимогу, щоб уряд відзвітував, чим займаються британські спецслужби. Але жодної реакції на цей заклик так і не було.

Видання вказує на статтю New York Times, в якій обмірковувалися причини, чому Кремль міг санкціонувати атаку проти Сергія Скрипаля у Великій Британії. Однак, одну причину американські журналісти упустили: тому що Кремль міг це зробити. Саме тому він влаштував і нищівну атаку на американські вибори. І якщо хтось здатен непомітно влаштувати хімічну атаку під носом усіх офіцерів британської армії, що він ще може зробити в такому разі?