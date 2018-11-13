Меркель підтримала ідею створення європейської армії

Ангела Меркель наголосила, ця ідея не йде супроти НАТО, і європейська армія може стати гарним доповненням Альянсу.

Європа повинна рухатися у бік створення "справжньої європейської армії".

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу в Європарламенті, який транслювало супутникове телебачення Єврокомісії, передає Європравда.

Вона наголосила, що лише сильна Європа здатна захистити свої цінності.

"Часи, коли ми покладалися на інших, минули. Це означає, що ми, як європейці, повинні взяти нашу долю у власні руки", - наголосила Меркель.

Читайте такожТрамп назвав "дуже образливою" пропозицію Макрона створити спільну європейську армію

"Ми повинні працювати над баченням створення одного дня справжньої європейської армії", - заявила вона.

При цьому Меркель наголосила, ця ідея не йде супроти НАТО, і європейська армія може стати гарним доповненням Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, у Парижі у середу, 7 листопада, дев'ять країн ЄС створили Коаліцію європейських збройних сил. Очікується, що члени коаліції будуть співпрацювати в області планування, аналізу нових військових і гуманітарних криз, а також можливих військових заходів у відповідь на ці кризи.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "європейська армія" покликана зменшити залежність від США.