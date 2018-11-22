Відомий путінський пропагандист виявився підданим Великобританії - розслідування (фото, відео)

Журналісти ФБК знайшли пропагандиста Сергія Брильова та його дружину в списках осіб, які мають право голосу в Британії.

Російський телеведучий-пропагандист Путіна Сергій Брильов виявився підданим Великобританії.

Читайте такожРосійському опозиціонеру Навальному заборонили виїзд за кордон

Про це йдеться у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Брильова та його дружину знайшли в списках виборців в лондонському районі Ноттінг-Хілл.

"За британськими законами, у списках виборців можуть бути: громадяни Великобританії; громадяни країн Британської співдружності, що постійно проживають у Великобританії; громадяни ЄС, які постійно проживають у Великобританії. Все. У жодній комбінації людини лише з російським паспортом там бути не може", - наголосив Навальний.

"Забиваємо прізвище "Брильов" у публічну базу британських юридичних осіб. Знаходиться єдиний збіг — лондонська фірма якоїсь Ірини Брильової. Це дружина Сергія Брильова. І прямо там на цій же сторінці зазначено місце проживання — Великобританія", - йдеться у розслідуванні.

Далі журналісти просто гуглили й знайшли, що Ірина Брильова підписувала петицію проти скорочення бюджетів у лондонському окрузі Хонслоу.

Також ФБК виявив фото подружжя Брильових саме в цьому окрузі, стоїть геомітка — район Чізік.

ФБК також з'ясував, що у дружини ведучого Ірини Брильової є частка в керуючої компанії багатоквартирного житлового будинку на заході Лондона. У власності Брильової квартира в цьому районі вартістю 700 тисяч фунтів, куплена в лютому 2016 року без кредитів і позик.

"Таким чином ми знаходимо справжню батьківщину державного телепропагандиста Сергія Борисовича Брильова. Вітаю вас. Людина, яка 17 років сидить поруч з Путіним, яка веде його прямі лінії та щотижня розповідає нам про те, як добре живеться в путінській Росії — офіційно підданий її величності Королеви Великої Британії та Північної Ірландії", - підсумували у розслідуванні.

Сергій Брильов на дзвінки "Дождя" не відповів, його помічниця Марія Безяєва відмовилася коментувати цю інформацію, зазначивши, що "Брильова зараз немає поруч".

Брильов веде суботню програму "Вести" на пропагандистському телеканалі "Росія 1". З 2006 року він обіймає посаду заступника директора телеканалу "Росія" зі спеціальних інформаційних проектів.

Брильов також вів "Прямі лінії з Володимиром Путіним", коментував прямі трансляції інавгурації президента РФ в 2004, 2008, 2012 і 2018 роках.