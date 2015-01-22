У польському Любліні відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (фото)

Як повідомило агентство РАР, у відкритті пам'ятника взяв участь український посол у Польщі Андрій Дещиця, передає кореспондент УНІАН.

"Ми відкриваємо цей пам'ятник разом з нашими партнерами та друзями з Польщі. Важливо, щоб у цей символічний день пам'ятати про те, аби ми разом, спільно працювали та мирно жити в спільному європейському домі. Сподіваюсь, що ця добра співпраця між польським та українським народом ініціює ще багато добрих ініціатив", - сказав дипломат.

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Він також назвав символічним відкриття пам'ятника саме сьогодні, коли Україна відзначає День Соборності, це нагадує не лише про жертв голодомору, а також тих, хто зараз воює за незалежність України на Донбасі.

Польське агентство повідомляє, що у заходах взяли представники місцевих влад та партнерських міст Любліна, зокрема, з Львова, Луцька та Івано-Франківська.

З ініціативою встановити пам'ятник виступили організації "Спільне коріння" (Stowarzyszeniе Wspólne Korzeniе), Українське товариство у Любліні, місцева влада Любліна та екс-консул України у цьому місті Іван Грицак.

Пам'ятник має форму камінної брили, на якій написано українською та польською мовою "Пам'яті мільйонів жертв Великого Голодомору в Україні 1932-1933 - українців, а також поляків та інших народів, які втратили життя в результаті злочину, вчиненого радянським режимом. Мешканці Любліна".