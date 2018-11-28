Поляки почали отримувати фейкові повідомлення про мобілізацію (відео)

Фейковi СМС отримують чоловiки з двох схiдних регiонiв Польщi: Пiдкарпатського та Люблiнського.

Жителі східних регіонів Польші отримали фейкові повідомлення з вимогою з’явитися до військових частин через події в Україні.

Читайте також"До зубів озброєні" і в бойовій готовності: у ФСБ придумали черговий фейк про захоплені судна

Як повідомляє ТСН, СМС з повідомленнями начебто розсилав польський Державний центр безпеки. Явки до військових частин вимагали від чоловіків віком від 18 до 65 років.

У польському Державному центрі безпеки застерігають не зважати на фейкові повідомлення, інцидент розслідують.

«Нам навiть важко сказати, як багато фальшивок вiд нашого iменi вiдправили. Це перевiряє полiцiя. Ми отримали iнформацiю, що фейковi СМС отримують чоловiки з двох схiдних регiонiв Польщi: Пiдкарпатського та Люблiнського. Ми одразу спростували цi неправдивi факти і повiдомили полiцiю та агенцiю внутрiшньої безпеки. Зараз вони розглядають цю справу», - розповла речниця урядового центру безпеки Анна Адамкевич.

Зазначимо, з 2010 року Збройні Сили Польщі повністю перейшли на конктрактну основу.

Раніше у Сумській області, в якій вводиться воєнний стан, місцеві жителі стали отримувати фейкові повідомлення на телефон від імені Міністерства оборони України з вимогою прийти до військового комісаріату.