На аукціоні в США продали перший примірник журналу Playboy з Мерилін Монро на обкладинці
01:40, 03 грудня 2018Світ
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Також пішла з молотка друкарська машинка засновника Playboy.
Лот пішов за $31,2 тис. / instagram julien's Auctions
На аукціоні Julien's Auction в Лос-Анджелесі були розпродані особисті речі засновника журналу Playboy Х'ю Хефнера.
Зокрема, був проданий примірник першого випуску видання з Мерилін Монро на обкладинці. Лот пішов за $31,2 тис., повідомляється в інстаграмі аукціону.
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Також друкарська машинка засновника Playboy пішла з молотка за $162,5 тис.
При цьому також були продані капітанський кашкет, смокінги і особиста колекція журналів Playboy Хефнера.
Організатори аукціону повідомили, що всі доходи з продажу підуть до фонду Х'ю Хефнера в підтримку організацій, які захищають громадянські права.
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