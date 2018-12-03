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На аукціоні в США продали перший примірник журналу Playboy з Мерилін Монро на обкладинці

01:40, 03 грудня 2018
Світ
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Лот пішов за $31,2 тис. / instagram julien's Auctions

Зокрема, був проданий примірник першого випуску видання з Мерилін Монро на обкладинці. Лот пішов за $31,2 тис., повідомляється в інстаграмі аукціону.

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Також друкарська машинка засновника Playboy пішла з молотка за $162,5 тис.

При цьому також були продані капітанський кашкет, смокінги і особиста колекція журналів Playboy Хефнера.

Організатори аукціону повідомили, що всі доходи з продажу підуть до фонду Х'ю Хефнера в підтримку організацій, які захищають громадянські права.

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Теги: #аукціон#Playboy#спадок хефнера