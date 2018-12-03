На аукціоні в США продали перший примірник журналу Playboy з Мерилін Монро на обкладинці

Також пішла з молотка друкарська машинка засновника Playboy.

На аукціоні Julien's Auction в Лос-Анджелесі були розпродані особисті речі засновника журналу Playboy Х'ю Хефнера.

Зокрема, був проданий примірник першого випуску видання з Мерилін Монро на обкладинці. Лот пішов за $31,2 тис., повідомляється в інстаграмі аукціону.

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Також друкарська машинка засновника Playboy пішла з молотка за $162,5 тис.

При цьому також були продані капітанський кашкет, смокінги і особиста колекція журналів Playboy Хефнера.

Організатори аукціону повідомили, що всі доходи з продажу підуть до фонду Х'ю Хефнера в підтримку організацій, які захищають громадянські права.