У Білорусі нарахували півмільйона «дармоїдів»

Близько півмільйона людей опинилися в базі не зайнятих в економіці працездатних громадян країни.

У базу даних працездатних громадян Білорусі, не зайнятих в економіці, потрапило близько 500 тисяч осіб.

Про це повідомила міністр праці та соціального захисту республіки Ірина Костевич в інтерв'ю телеканалу «Білорусь-1».

База стала доступна 1 грудня 2018 року. Костевич пояснила, що білоруси можуть отримати відомості про свій статус в базі через єдиний портал електронних послуг Білорусі. Крім того ті, хто потрапили в списки нероб дізнаються про це при отриманні квитанції за послуги ЖКГ. З 2019 року непрацюючі громадяни будуть сплачувати у повному розмірі вартість гарячої води, газу та опалення. Раніше ці послуги субсидувалися державою. Людину можуть видалити з бази і перерахувати вартість послуг, якщо вона надасть докази про працевлаштування.

Читайте такожУ Білорусі пустять з молотка старий літак Лукашенка

У січні 2018 року президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував так званий «податок на нероб». Його ввели у квітні 2015 року, зобов'язавши всіх непрацюючих працездатних громадян щорічно сплачувати збір у розмірі близько 250 доларів. Податок викликав у країні серію протестів. Замість цього влада вирішила створити базу працездатних громадян, не зайнятих в економіці, і стягувати з них у повному обсязі вартість субсидованих державою послуг.