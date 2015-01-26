Депутати ЄП закликають Євросоюз посилити санкції проти РФ, а Україні постачати озброєння

Такі пропозиції прозвучали у понеділок в Брюсселі під час засідання Комітету Європарламенту, на якому обговорювалося погіршення ситуації на сході України.

Зокрема, глава делегації ЄП в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович (європейські народники) зазначив, що засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке пройде у цей четвер, буде можливістю „надіслати сильний сигнал Москві, встановивши обмежувальні заходи, тому що є чіткий зв’язок між військовою наступальною активністю підтриманих Росією сепаратистів з політикою Москви”. „Я вважаю, що наступного четверга ми повинні провести дискусію щодо проведення першого засідання Комітету асоціації, яке пройде в Брюсселі”, - додав він.

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Чарльс Теннок (консерватор) назвав обстріл Маріуполя „терористичною атакою” та „злочином війни”. „ЄС зараз має наслідувати приклад США та збільшити режим санкцій, заборонити доступ до SWIFT – це буде дуже сильним сигналом Москві, що вони більше не можуть мати справу з нашою банківською системою, але це розділить держави-члени”, - сказав політик.

Теннок закликав держави-члени НАТО та ЄС „робити те, що робить Росія – постачати українським збройним силам з тим, щоб вони могли захищати себе від російської агресії”.

Депутат Яцек Саріуш-Вольський (європейські народники) розкритикував заяви з закликами до Росії „використати свій вплив на своїх власних терористів”. „Це наївно та контрпродуктивно. Це – продовження російської пропаганди, і ми повинні це припинити. Нам треба більше санкцій за більше війни, нам потрібні переговори в Женевському форматі, а не нормандському, ми повинні постачати (військове обладнання) – чи то НАТО, чи окремі держави, щоб українці могли захищатися. Якщо ні, то Росія піде далі до Криму і до Придністров’я, Луганська та Донецька республіки повинні бути визнані терористичними організаціями”, - заявив він.

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Депутат Пятрас Ауштрявічюс (ліберал) зазначив, що те, що сталося у Маріуполі, „ще раз довело, що Москва не зупиняється”. „Якщо ми вважаємо, що для Росії повинно бути більше санкцій, Росія думає по-іншому. Я цитую: „Поступово зняти всі санкції за те, щоб не взяли Київ”. Вони погрожують взяти Київ, якщо ми не скасуємо навіть вже існуючі санкції. У нас є мораль та політичні зобов’язання перейти від санкцій до бойкоту”, - закликав політик.

Аушрявічюс зазначив, що якщо Росію не зупинити економічними санкціями, треба бойкотувати міжнародні спортивні заходи. „Наш принцип повинен бути – більше за більше – більше санкцій”, - наголосив він.