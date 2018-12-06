У Чехії відкриють нетрадиційний крематорій на природі

Класичних кам'яних надгробків або колумбаріїв в цьому районі не буде.

Влада чеського містечка Дуповське Градіште у окрузі Карлові Вари розмірковує над будівництвом незвичайного крематорію на території колишнього військового полігону.

Зокрема, міська влада розробляє проект створення траурного залу посеред природи колишнього військового полігону. Його будівництво хочуть почати протягом двох років, пише Європравда з посиланням на чеське видання iDnes.

Мер населеного пункту Ярміла Бошкова каже, що в рамках проекту хочуть зберегти "повагу до природи та до мертвих". "Все буде виглядати природньо, це будівництво саме так задумано", - сказала вона.

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У крематорії буде пам’ятний парк відпочинку завбільшки декілька гектарів. "Там буде ліс спогадів, де попіл буде посипатись на коріння дерев, там будуть також біо-урни", - описала Бошкова майбутній крематорій.

Крім того, попіл мертвих можна буде помістити у кришталевий листок штучного дерева, який буде світитися.

Класичних кам'яних надгробків або колумбаріїв в цьому районі не буде. Сам траурний зал буде частково засклений.

Раніше УНІАН повідомляв, що на сайті Верховної Ради з'явився законопроект, який вводить поняття біопоховання. Під час біопоховання використовують спеціальні матеріали, які розкладаються за п'ять років і не завдають шкоди екології. Тож скоро в Україні можуть почати ховати не лише на цвинтарях та у колумбаріях, а й в спеціальних парках.