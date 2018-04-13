Парки замість цвинтарів: у Раді з'явився законопроект про біопоховання

Такі біопоховання у спеціальних парках не передбачають звичних надгробків. Лише табличка з іменем померлого, датами народження та смерті.

На сайті Верховної Ради з'явився законопроект, який вводить поняття біопоховання.

Під час біопоховання використовують спеціальні матеріали, які розкладаються за п'ять років і не завдають шкоди екології. Тож скоро в Україні можуть почати ховати не лише на цвинтарях та у колумбаріях, а й у парках, йдеться у сюжеті ТСН.

У світі це вже стало трендом. Італійські дизайнери пропонують ховати людей у спеціальних еко-капсулах, в яких прах людини служить добривом для дерева. І це символізує не кінець, а новий початок.

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Проте у звичайних парках поховань не буде. Для цього створять нові.

"Деякі люди уявляють собі таку картину, що вони прийдуть на майданчик з дітьми, а поруч будуть поховання, атракціони, гойдалки. Це зовсім інше мається на увазі", - наголосив інженер з питань екології "Київського крематорію" Андрій Ященко.

Зараз у Києві для поховань відкритим залишилося тільки одне кладовище. Та й там скоро забракне місця. А за 2 роки закінчаться місця й у столичному колумбарії. Запропоновані новації мають вирішити цю проблему. Крім того, таке еко-поховання буде вдвічі дешевше за традиційне.

Автори законопроекту розповіли, що орієнтувались на світовий досвід. "В світі вже є така розповсюджена назва як зелене кладовище. Або еко-кладовище. Є навіть назва британська – еко-етичне кладовище", - сказала керівник відділу комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку Ольга Бажко.

Такі біопоховання у спеціальних парках не передбачають звичних надгробків. Лише табличка з іменем померлого, датами народження та смерті.