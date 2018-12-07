У Польщі перекинувся автобус: 24 людини постраждали, одна жінка загинула

Чи є серед постраждалих українці - на даний момент невідомо.

У Нижній Сілезії у Польщі автобус з'їхав у кювет і перекинувся, внаслідок чого травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 24 людини, одна жінка загинула.

Про це повідомляє Gazeta Wroclawska.

Інцидент стався в четвер, 6 грудня, ввечері. Автобус з 51 пасажиром занесло на дорозі, через що він з'їхав у кювет, вдарився в бетонну перемичку і перекинувся на бік.

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Відзначається, що пасажири автобуса їхали в Зелену Гуру після екскурсії на різдвяний ярмарок у Вроцлаві. Серед них були люди з обмеженими можливостями. Сімох осіб, які були заблоковані в автобусі, дістали рятувальники.

Всього поранення в аварії отримали щонайменше 24 людини, серед них є важко поранені. Одна жінка загинула на місці.

Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту. Відомо, що 69-річний водій автобусу у момент ДТП був тверезий.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня у Польщі в результаті ДТП постраждали вісім українців.