Трамп звинуватив екс-голову ФБР у брехні конгресу США

У травні минулого року американський президент звільнив Джеймса Комі з посади голови ФБР.

Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі збрехав під час закритого виступу перед комітетом палати представників США.

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Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Twitter американського лідера.

"Джеймс Комі, ймовірно, встановив рекорд за кількістю брехні конгресу США за один день. Його виступ у п'ятницю був зовсім неправдивим. Все, що відбувається - змова і обман, який приховують люди, готові на все, лише б я не став президентом. Тепер їх вдалося виявити!" - написав Трамп.

Минулої п'ятниці члени комітетів палати представників США з питань судочинства та нагляду провели закрите засідання, в ході якого поставили запитання колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Ймовірно, мова йшла і про досьє Дональда Трампа. У свою чергу, Трамп після цього закликав зобов'язати Комі дати свідчення у конгресі США під присягою.

У травні минулого року Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР нібито за неефективне управління відомством.

До речі, Комі розслідував можливе втручання РФ в американські вибори і зв'язок учасників передвиборної кампанії Трампа з Москвою.

Екс-директор ФБР Джеймс Комі стверджує, що президент Дональд Трамп вимагав від нього "особистої відданості". "Це дуже стурбувало мене, враховуючи традиційно незалежний статус ФБР в структурі виконавчої влади", - йдеться в заяві Комі.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що в разі переслідування в США Комі може розраховувати на політичний притулок у Росії.