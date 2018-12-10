Скандальний російський актор потрапив в аварію у Москві - у нього травма голови
09:05, 10 грудня 2018Світ
1728 0
Актор Олексій Панін від різкого гальмування вдарився головою.
В аварії Панін отримав травму голови / schlock.ru
Скандальний російський актор Олексій Панін потрапив в аварію в Москві.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
За інформацією каналу, зіткнулися два таксі. А потім у них в'їхав «Мерседес», пасажиром якого був Олексій Панін.
Актор від різкого гальмування вдарився головою. На місце виїхала бригада швидкої.
Читайте такожРосійський актор оскандалився з фото на похоронах Кобзона
За кермом "мерседеса", в якому Олексій Панін потрапив в аварію, була дівчина. Якщо вірити Паніну — його кохана, 36-річна сценарист Лія Скворцова. В аварії Панін отримав травму голови, але їхати в лікарню відмовився.
Зазначимо, що актор Олексій Панін відомий своїми скандальними витівками. Так, 1 грудня Панін влаштував п'яний бешкет на борту літака.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter