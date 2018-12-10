Скандальний російський актор потрапив в аварію у Москві - у нього травма голови

Актор Олексій Панін від різкого гальмування вдарився головою.

Скандальний російський актор Олексій Панін потрапив в аварію в Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією каналу, зіткнулися два таксі. А потім у них в'їхав «Мерседес», пасажиром якого був Олексій Панін.

Актор від різкого гальмування вдарився головою. На місце виїхала бригада швидкої.

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За кермом "мерседеса", в якому Олексій Панін потрапив в аварію, була дівчина. Якщо вірити Паніну — його кохана, 36-річна сценарист Лія Скворцова. В аварії Панін отримав травму голови, але їхати в лікарню відмовився.

Зазначимо, що актор Олексій Панін відомий своїми скандальними витівками. Так, 1 грудня Панін влаштував п'яний бешкет на борту літака.