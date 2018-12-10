Експерт розповіла, як Росія використовує протести "жовтих жилетів" у Франції

Росія тільки використовує подібні рухи та емоційні імпульси у своїх інтересах, вважає експерт-міжнародник.

Росія використовує масові акції протестів "жовтих жилетів" у Франції для розхитування ситуації в Євросоюзі. В першу чергу інформаційні атаки РФ зосереджуються в Інтернеті.

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Про це розповіла експерт-міжнародник Ірина Верещук, передає «Обозреватель». За її словами, Кремль просто не міг пройти повз настільки вдалого для себе шансу.

"А що мала робити Росія? Таке поле для діяльності, в центрі Європи! Так це ж щастя – сідай і працюй!" – пожартувала Верещук.

Вона вважає, що поява серед "жовтих жилетів" людей з прапорами "Л/ДНР" і гаслами "За Росію" – це провокаційна самодіяльність. Справжні ж атаки зосереджені в мережі і головну загрозу становлять так звані "кремлеботи".

"Адже з чого почалася революція? З Інтернету. І вони прекрасно знають, що роблять. Вони розганяють цю ситуацію там, а всі читають! Там вже такі неймовірні плітки – що Францію завалять мігрантами, що після засідання ООН її візьмуть під протекторат ООН, введуть війська і так далі", – перерахувала експерт.

"Подивіться соціологію: 72% французів підтримують ці протести. Тобто, підґрунтя є. Росія тільки використовує ці громадські рухи та емоційні імпульси в своїх інтересах", – резюмувала Верещук.