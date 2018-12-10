Додона вп'яте відсторонили від посади президента Молдови

Вперше президента відсторонили від посади в жовтні 2017 року.

Конституційний суд Молдови вкотре тимчасово відсторонив Ігоря Додона від посади президента країни.

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Як повідомляє Point.md, Конституційний суд задовольнив запит депутатів Демократичної партії Молдови (ДПМ) про припинення президентських повноважень Додона.

Клопотання в КС було подано на тій підставі, що глава держави відмовився санкціонувати ряд законів, які повторно були проголосовані в парламенті.

Зазначається, що Додона відсторонюють від посади вже вп'яте. Вперше це сталося в жовтні 2017 року. Тоді він відмовився підписати указ про призначення нового міністра оборони. Другий раз – наприкінці грудня 2017 року, коли він не підтримав призначення семи нових членів уряду.

У січні цього року глава держави не захотів оприлюднити закон про боротьбу з пропагандою. 24 вересня Ігоря Додона відсторонили від посади через відмову призначити Миколу Чубука та Сільвію Раду на посади міністрів.