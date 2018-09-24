У Молдові відсторонили від посади президента Додона

Суд відсторонив президента Молдови за запитом депутатів від Демократичної партії

Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента країни Ігоря Додона від займаної посади.

Як повідомляє noi.md, причиною для цього рішення стала відмова Додона повторно затвердити запропоновані демократами кандидатури Сільвії Раду і Миколи Чубука на посади міністрів. У відповідь на звернення демократів проти президента Конституційний суд країни ухвалив, що були створені передумови для тимчасового зупинення повноважень глави держави. Таким чином, підписати укази про призначення міністрів замість президента належить прем'єр-міністру або голові парламенту.

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Раніше Додон вже відмовлявся підписувати укази про призначення двох кандидатів ДПМ на посаду міністрів. У Сільвії Раду, на його думку, немає необхідної професійної підготовки і досвіду для призначення на посаду міністра охорони здоров'я, праці та соціального захисту, а стосовно другого кандидата, Миколи Чубука, запропонованого на посаду міністра сільського господарства, регіонального розвитку і навколишнього середовища, є питання з приводу його непідкупності.

Нагадаємо, 5 січня Ігоря Додона відсторонили від посади. Вказувалося, що Додон кілька разів відмовлявся підписати документ, який він називає антиросійським і таким, який спрямований проти свободи слова.