Місія ООН в Косово розслідує загибель українського миротворця

Місією ООН в Косово розпочато слідство у зв`язку із загибеллю співробітника поліції ООН - заступника командира оперативного взводу Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово старшого лейтенанта внутрішніх військ Ігоря Кіналя, а також у зв`язку з іншими подіями в м. Митровиця.

Про це повідомив комісар поліції Місії ООН в Косово (УНМІК) Ларі ВІЛЬСОН.

"Сьогодні ми розпочали слідство проти тих, хто скоїв убивство, і тих, хто намагався убити інших поліцейських в Косовській Митровиці", - цитує комісара РІА Новости.

За словами Л.ВІЛЬСОНА, 25-річний український поліцейський І.КІНАЛЬ сплив кров`ю на очах колег, оскільки під вогнем вони не могли прийти до нього на допомогу.

Л.ВІЛЬСОН також відзначив, що в ході зіткнень поранення одержали 42 поліцейських, деякі з них - важкі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спеціальної операції зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині м. Митровиця сталося зіткнення супротивників факту проголошення незалежності Косово з поліцейськими силами ООН. В результаті озброєного протистояння протестуючі серби обстріляли будинок поліцейської станції та закидали територію гранатами. В результаті цих дій було поранено 21 працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово.

Поранений під час зіткнень І.Кіналь помер 17 березня о 22.00 від численних осколкових поранень після проведеної хірургічної операції.