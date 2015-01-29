У ПАРЄ підняли Росію на сміх, коли делегація РФ виявила, що втратила право голосу (відео)

Вчора, 28 січня, під час голосування за поправки до резолюції з приводу повноважень російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після обговорення одного з пунктів, внесеного депутатами Держдуми, Росія виявила, що не може голосувати. Представник російської делегації вийшов до трибуни, щоб з'ясувати, чому це сталося.

"Ми далекі від думки, що це було зроблено спеціально... Російська делегація не має права голосувати", - заявили з трибуни.

Після цього в залі ПАРЄ всі засміялися.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 січня, під час засідання зимової сесії Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, згідно з якою російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ до квітня.

"За" проголосувало 160 осіб.