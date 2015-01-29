Чоловік з Індії збирав на холодильник десять років - BBC

Для мешканців розвинутих країн холодильник - невід'ємна частина побуту. Він є майже у кожному домі, і багато хто сприймає це як належне, пише BBC.

Але у найбідніших куточках планети охолоджувальний пристрій вдома - розкіш, про яку годі й мріяти.

Кореспонденти ВВС побували у невеличкому селищі поблизу Калькутти, що в Індії, та поспілкувалися із чоловіком, який десять років збирав гроші, щоб купити холодильник.

Відео підготоване в рамках проекту Багатший Світ.