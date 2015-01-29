Чоловік з Індії збирав на холодильник десять років - BBC
15:32, 29 січня 2015Світ
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Мешканець невеличкого селища поблизу Калькутти десять років збирав гроші, щоб купити холодильник.
REUTERS
Для мешканців розвинутих країн холодильник - невід'ємна частина побуту. Він є майже у кожному домі, і багато хто сприймає це як належне, пише BBC.
Але у найбідніших куточках планети охолоджувальний пристрій вдома - розкіш, про яку годі й мріяти.
Кореспонденти ВВС побували у невеличкому селищі поблизу Калькутти, що в Індії, та поспілкувалися із чоловіком, який десять років збирав гроші, щоб купити холодильник.
Відео підготоване в рамках проекту Багатший Світ.
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