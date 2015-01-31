У Москві горить наукова бібліотека - пожежу не можуть загасити вже 13 годин

Понад 60 пожежних розрахунків намагаються загасити пожежу в бібліотеці академічного Інституту наукової інформації із суспільних наук (ІНІСН) у Москві, повідомив РІА Новини представник оперативного штабу на місці НС.

"Боротьбу з вогнем ось уже 13 годин ведуть 62 бойових розрахунки, всього 217 осіб", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомлення про пожежу на останньому поверсі триповерхового будинку надійшло в п'ятницю пізно ввечері. Площа пожежі, за попередніми даними МНС, складає близько 2 тисяч квадратних метрів. У будівлі впала покрівля на площі близько 1 тисячі квадратних метрів.

ІНІСН - найбільший науковий інформаційний центр Росії в галузі соціальних і гуманітарних наук. Його бібліотека налічує 14,2 мільйона примірників на древніх і сучасних східних, європейських та російській мовах, в тому числі рідкісні видання XVI - початку XX століть. У бібліотеці є найбільш повні, а в окремих випадках єдині в Росії зібрання документів Ліги націй, ООН і ЮНЕСКО, парламентські звіти США (з 1789 року), Англії (з 1803 року), Італії (з 1897 року) і одна з найбільших в Росії колекцій книг на слов'янських мовах.

Бібліотека була заснована в 1918 році і має статус федеральної. Штат бібліотеки - 330 осіб.